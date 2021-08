Le passe sanitaire est devenu indispensable pour se rendre au restaurant, au cinéma et même dans certains centres commerciaux depuis le lundi 9 août. Pour y avoir accès trois documents son valables, un résultat de test PCR ou antigénique de moins de 72h, une preuve de votre rémission de moins de six mois ou un certificat de vaccination disponible sur l'application "TousAntiCovid".

Cette dernière solution peut parfois s'avérer lente à trouver sur son téléphone : il faut ouvrir l'application, scroller vers le bas, ouvrir son "carnet" et enfin trouver le bon document. Néanmoins, pour vous faciliter la tâche, une nouvelle mise à jour est disponible. Grâce à celle-ci, vous pouvez ajouter un certificat en favori et le voir apparaître en tête de l'application. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de sélectionner le document voulu, de préférence celui qui prouve que votre schéma vaccinal est complet, et appuyer sur le "cœur" en haut à droite.

Pour les utilisateurs d'Android, une solution encore plus rapide existe et nul besoin d'ouvrir l'application pour celle-ci. Une fois votre certificat favori défini sur l'application, vous pouvez en faire un widget, qui sera disponible depuis l'écran d'accueil de votre smartphone. Pour y parvenir, maintenez votre doigt sur votre écran d'accueil, puis sélectionnez les widgets et recherchez "AntiCovid". Vous pourrez alors sélectionner "Mon certificat favori" et le placer où vous le souhaitez.