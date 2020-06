publié le 22/06/2020 à 05:43

L'espoir d'élucider une disparition, dix-sept ans après. Des fouilles débutent ce lundi 22 juin dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003, sur au moins une ancienne propriété du tueur en série Michel Fourniret qui a récemment avoué son meurtre.



Les enquêteurs et la juge d'instruction sont désormais persuadés que Michel Fourniret a pu enterrer la petite Estelle dans l'un de ses anciens domiciles et plus précisément dans cette maison à Ville-sur-Lumes dans les Ardennes, où a vécu sa sœur, décédée quelques mois avant la disparition d'Estelle Mouzin. Régulièrement visitée par Michel Fourniret jusqu'à son arrestation en 2003, la propriété n'a encore jamais été fouillée.

Questionné par Mme Kheris, lors de son dernier interrogatoire, sur l'éventualité qu'il ait amené la fillette dans cette maison restée vide depuis le décès de sa sœur, Fourniret avait répondu : "C'est tout à fait pertinent". "Pas du tout improbable, seulement il faudrait mettre des images dessus et ce n'est pas évident, je suis paumé", avait ajouté l'homme aujourd'hui âgé de 78 ans, qui souffre de troubles de la mémoire mais se décrit aussi comme un "joueur d'échecs", prenant plaisir à la confrontation avec la juge.



