Les infos de 5h - Enseignante agressée : "La prof était sous le choc", raconte un témoin

Ils ont passé la nuit dernière en garde à vue. Les trois lycéens impliqués dans l'agression d'une enseignante à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, sont mineurs pour deux d'entre eux. La scène qui s'est déroulée vendredi a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune affronter sa prof verbalement avant de claquer la porte et de projeter l'enseignante au sol. La victime a porté plainte.

Ilyes était présent dans la salle au moment de l'agression, il affirme avoir apporté son aide à l'enseignante. "Une fois que la prof est tombée, il y avait du monde qui était sous le choc, je me suis levé et je suis allé aider la prof. Il me semblait qu'elle avait mal au bras mais je suis pas sûr", confie le jeune garçon. "Elle était allongée, par terre, je suis allé la relever".

"Je lui ai demandé si elle allait bien, elle ne m'a même pas répondu", poursuit l'élève. "Après on a séparé Yacine, qui est parti dans le couloir. La prof était sous le choc. Une fois qu'elle est montée, elle a fait ses affaires et a décidé de partir du cours. C'est normal qu'on aille l'aider, elle est par terre, sous le choc". Le parquet de Melun est saisi de l'enquête. L'élève à l'origine de l'agression a été suspendu à titre conservatoire, d'après le rectorat.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - "Divisés, on est sûr de perdre". Xavier Bertrand rentre dans le rang. Le candidat à l'élection présidentielle a confirmé sa participation au congrès des Républicains.

Budget - L'exécutif présente son mardi son plan bâtir la France de 2030. Des dizaines de milliards d'euros investis dans le numérique, l'industrie verte et l'agriculture.

Alain Griset - Une première ! Un ministre en exercice va comparaitre ce mardi au tribunal correctionnel de Paris. Le ministre des PME, Alain Griset, doit être entendu pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Il a omis de déclarer 171.000 euros.