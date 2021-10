Seine-et-Marne : une enseignante agressée en plein cours

Un nouvel acte de violence à l'encontre d'une professeure est à déplorer dans un établissement scolaire français. Vendredi 8 octobre, au sein du lycée professionnel Jacques-Prévert de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, une enseignante a été violemment poussée au sol par un élève de terminale, qui tentait de quitter son cours.

Comme le rapporte BFMTV, la scène a été filmée par plusieurs élèves. Le ton serait monté entre les deux protagonistes après que l'enseignante a demandé à l'élève de rester à sa place, dans la salle de classe. "Wallah, poussez-vous!", a ensuite menacé l'élève avant de bousculer sa professeure.

L'agresseur encourt à présent de lourdes sanctions, à la fois au niveau scolaire mais aussi judiciaire, souligne BFMTV. L'enseignante a décidé de porter plainte contre son élève et sa hiérarchie doit prochainement l'accompagner au commissariat et déposer plainte en son nom également. Les élèves ayant filmé et diffusé la scène seront également visés. L'élève s'est vu notifier son interdiction d'accéder à l'établissement à titre conservatoire en attendant son conseil de discipline.