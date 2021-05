Double meurtre dans les Cévennes : le fugitif est un survivaliste lourdement armé

publié le 12/05/2021 à 15:30

280 gendarmes, huit hélicoptères avec capteur infrarouge, de gros moyens ont été déployés ce mercredi 12 mai au matin dans les Cévennes, autour du village des Plantiers où un homme a tué, mardi matin, son patron et un collègue dans une scierie. Le tueur a 29 ans et un profil de survivaliste.

C'est l'un des pires adversaires que pouvaient imaginer les gendarmes, surtout dans cette zone de montagne recouverte de végétation, comme l'explique le colonel Haas qui commande les forces de gendarmerie sur place : "Il connaît très bien le terrain, il est armé et déterminé. On a quelqu'un qui est aguerri, qui sait vivre dans le milieu, qui le connaît parfaitement. Il est doté d'armes d'épaule et d'armes de poing. Il n'a pas pu tout emporter, mais il en a apparemment certaines avec lui. On a affaire à un adversaire déterminé."

Dans la vallée du Gardon on s'inquiète. Anthony est chasseur, il connaît parfaitement le coin, et pour lui, le fugitif a un profil de survivaliste rompu au camouflage : "Chez lui, il appelait ça son terrain de jeu. Il faisait des tirs lointains de précision." Parmi les armes dont il dispose, il aurait un redoutable fusil à lunette.

Le pire scénario serait celui du guet-apens. Le fugitif pourrait attendre les gendarmes à l'entrée d'une grotte et faire des cartons. Les enquêteurs n'excluent pas non plus l'hypothèse du suicide, mais un corps est encore plus difficile à trouver : pas de trace, pas de signature thermique. De toute façon, la traque et et la psychose qui l'accompagnent ne cesseront que quand il aura été retrouvé, mort ou vif.