publié le 14/05/2021 à 00:18

C'est avec les honneurs que Rumilly-Vallières, club de National 2 (4e division), a dit adieu à la Coupe de France en demi-finale, ce jeudi 13 mai, battu logiquement par l'AS Monaco (5-1). Le score est sévère mais pendant sept minutes, ce sont les amateurs savoyards qui ont mené au score, après un but du capitaine Alexi Peuget à la 20e minute.



Mais les Monégasques, troisièmes de Ligue 1, ont rapidement égalisé avec un but inscrit contre son camp par Arthur Bozon à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Fodé Ballo Touré (1-1, 27e). Rumilly-Vallières, qui n'avait pas concédé de but sur ses cinq dernières rencontres de Coupe de France - dont un exploit face à Toulouse, a même dû s'incliner de nouveau cinq minutes plus tard avec un but d'Aurélien Tchouaméni, qui a repris de la tête un corner joué de la droite par Cesc Fabregas (2-1, 32e).

L'inévitable Wissam Ben Yedder, en devançant dans la surface de réparation la sortie du portier Dan Delaunay d'un ballon piqué, a porté le score à 3-1 en début de seconde période après un une-deux avec Fabregas (55e). Dans le dernier quart d'heure, l'international espagnol a ajouté un quatrième but pour son équipe sur un coup franc après une faute sur Tchouaméni (4-1, 78e), puis Aleksandr Golovin a conclu le festival de l'ASM (81e).

Monaco retrouvera donc le PSG en finale, mercredi 19 mai au stade de France, onze ans après sa dernière finale... déjà face au club parisien. Le GFA Rumilly-Vallières, lui, est seulement le quatrième club de quatrième division à atteindre le dernier carré de la compétition après Calais (2000), Montceau-les-Mines (2007) et Quevilly (2010).