publié le 12/05/2021 à 19:01

La traque se poursuit dans les Cévennes. L'homme qui a tué son patron et un collègue mardi 11 mai, dans le Gard, est toujours recherché. 280 gendarmes, 8 hélicoptères et le GIGN sont sur place avec cette difficulté supplémentaire: le suspect, un chasseur, connait la zone et serait lourdement armé. De quoi créer la psychose dans le village des Plantiers et aux alentours.

Le va-et-vient des voitures rapides de la gendarmerie et le grondement lointain des hélicoptères ont rythmé toute cette journée. Les habitants se préparent à une nouvelle nuit d'angoisse. Claude, un habitant de Saint-André-de-Valborgne témoigne : "J'ai mal dormi car ça s'est passé à 500 mètres à vol d'oiseau de là. On pensait que ça serait plus rapide pour l'attraper".

À Saumane, dans le village d'origine des victimes, Frédérique a très mal dormi aussi : "J'ai pensé à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin. On connaît tout le monde et forcément ça touche".

