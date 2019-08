et Léa Stassinet

publié le 28/08/2019

Une histoire à priori banale : des parents qui divorcent et qui se disputent la garde de leur enfant. Sauf que la mère est française, elle s'appelle Marine et le père est japonais. De leur union est né Louis, au Japon. Mais rapidement, la situation se dégrade.

Marine accuse son mari de la frapper et décide de rentrer en France avec son fils. Mais aux yeux de la loi japonaise, elle a enlevé son enfant. La justice française a également tranché en faveur du père, et d'une minute à l'autre, le petit Louis, 4 ans, peut être emmené par les gendarmes à l'aéroport. À Salles-d'Aude, près de Narbonne, où elle vit aujourd'hui, tout son village se mobilise pour garder l'enfant.

Les élus, les habitants, et surtout les parents d'élèves se battent pour qu'il reste en France. "On envoie des courriers, des mails partout", témoigne la maman de l'une des meilleures amies de l'enfant. Un soutien qui réconforte Marine : "Je n'imaginais pas qu'il y ait tout le monde comme ça, ça fait du bien".

La grand-mère de Louis, Vivianne, parle d'un véritable "cauchemar". "Dès que j'entends une voiture, je crois que c'est les gendarmes, c'est le stress permanent. On sait très bien que si l'enfant part, on ne le reverra plus". En effet, si le droit français prévoit un droit de visite pour le papa japonais, il n'en sera pas de même au Japon pour la maman française.

