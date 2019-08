publié le 28/08/2019 à 02:25

Conflit de voisinage sur fond de caquètements dans les Landes. Lassé du bruit que faisaient les canards de sa voisine et devant son inaction ainsi que celui de la mairie, un homme a décidé de porter plainte. La propriétaire des oiseaux installée depuis 36 ans à Soustons, est appelée à comparaître au tribunal de Dax le 3 septembre prochain pour nuisances sonores.

L'homme, bien décidé à gagner sa bataille devant la justice, vit dans la maison la plus proche de celle de la femme qu'il accuse, relate le journal Sud-Ouest. Leurs deux propriétés sont séparées uniquement par une route. Et malgré un double vitrage et des travaux réalisés pour limiter le bruit, il dit entendre les caquètements "incessants". Il affirme également que la basse-cour polluerait un ruisseau public et que des rats et mouches se baladeraient sur son terrain à cause des canards. C'est pourquoi, de juin à octobre 2018, il se serait rendu deux fois par semaine chez sa voisine pour se plaindre.

D'après l'accusée, c'est la première fois depuis qu'elle est arrivée dans le quartier que quelqu'un se plaint du bruit de ses animaux. "Un acousticien mandaté par ce monsieur a mesuré l'intensité des décibels en bordure de la clôture et à l'intérieur de l'enclos, mais n'a rien trouvé d'anormal", explique-t-elle. "Il m'a été préconisé de construire un mur antibruit", a-t-elle ajouté.

La propriétaire des oiseaux a demandé l'aide d'un conseil afin de trouver un accord à l'amiable, qui a été refusé par le plaignant. Un procès aura donc bel et bien lieu.