publié le 15/07/2019 à 05:30

Les Fennecs se sont qualifiés ce dimanche 14 juillet au soir en finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu le Nigéria, 2-1. Les supporters ont laissé exploser leur joie à coups de klaxon mais dans plusieurs villes de France, la soirée a parfois dégénéré.

Des incidents ont éclaté à Marseille, Paris et notamment à Lyon et dans les villes voisines de Vaulx-en Velin, Vénissieux, Bron ou Villeurbanne. Plusieurs voitures ont été incendiées dans la capitale des Gaules. À Marseille, alors que plusieurs feux de poubelles étaient traités par les marins pompiers de Marseille, les forces de l'ordre ont été bombardées de projectiles, bouteilles et pierres notamment, à proximité du bâtiment du conseil régional.

Sur les Champs-Élysées et aux abords de l'avenue parisienne, des échauffourées auraient éclaté sur la plus belle avenue du monde, des jeunes ont renversé des scooters et des barrières et les policiers ont été visés par des jets de pétards et de projectiles. Ils ont dû faire usage de gaz lacrymogènes.

Jeudi dernier déjà, les rassemblements de nombreux supporters célébrant la victoire de l'Algérie en quart de finale avaient été ternis par des incidents "inacceptables" pour le gouvernement.

- "Gilets jaunes" - À Paris, sur les Champs-Élysées après le traditionnel défilé militaire, des manifestants "gilets jaunes" ont tenté d'occuper l'avenue. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. 180 personnes ont été interpellées dont plusieurs leaders du mouvement. Maxime Nicolle et Jérôme Rodrigues ont été rapidement relâchés tout comme Éric Drouet qui devrait être poursuivi pour rébellion.

- PSG - Neymar de retour au Paris Saint-Germain ce lundi. Le Brésilien doit entamer son programme de reprise une semaine après les autres joueurs. Neymar, qui espère revenir au FC Barcelone, a multiplié les clins d’œil hier, évoquant même le souvenir traumatisant de la remontada.

- Tour de France - Direction Albi pour la 10e étape ce lundi 15 juillet. Hier, c'est le Sud-Africain Daryl Impey qui est arrivé en tête, à Brioude. Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune, suivi de près par Thibaut Pinot, 3e. Avant la journée de repos, demain, le peloton va parcourir 217,5km entre Saint-Flour et Albi.