Un Français succédera-t-il à Warren Barguil au palmarès de ceux qui se sont imposés sur le Tour de France un 14 juillet. Deux ans après la victoire du natif de Hennebont à Foix, ils sont nombreux à rêver de s'imposer à Brioude, à commencer par Romain Bardet, le régional de l'étape.

Le profil de cette 9e étape ne correspond toutefois pas au leader de la formation AG2R, par ailleurs en difficulté sur ce début de Grande Boucle (26e du classement général à 2'08" du tenant du titre Geraint Thomas). Une première échappée de baroudeurs devrait se former dans le mur d'Aurec-sur-Loire (3,2 km de montée à 11 % de pente moyenne, sommet au km 36,5).

Il y aura ensuite la côte des Guillaumanches (7,8 km à 4,1%, sommet au km 106) puis, à 13 km de l'arrivée, la côte de Saint-Just (3,6 km à 7,2%), doté d'un point bonus (8, 5 et 2 secondes attribuées aux trois premiers). L'arrivée à Brioude est prévue entre 17h19 et 17h41). Avant Barguill, David Moncoutié (2005), Richard Virenque (2004), Laurent Jalabert (1995 et 2001) ou Laurent Brochard (1997) ont aussi levé les bras le jour de la fête nationale française.

Tour de France 2019 : le parcours de la 9e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

Le film de la journée :

14h11 - Encore 1 minute d'avance de plus pour les 14 de devant : 6'12" à 136 km de Brioude.



14h06 - L'écart grandit encore entre les échappés et le peloton : 5 minutes à 138 km de l'arrivée.

14h01 - L'avance des hommes de tête est de 3'44" à 141 km de Brioude.



13h55 - Voici l'identité des échappés : on retrouve l'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora), le Belge Oliver Naesen (AG2R), l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Bahrain), le Slovène Jan Tratnik (Bahrain), l'Allemand Tony Martin (Jumbo), l'Australien Simon Clarke (Education First), le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton), le Belge Jasper Stuyven (Trek), l'Irlandais Nicolas Roche (Sunweb), l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis), le Belge Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), le Français Romain Sicard (Total-Direct Énergie), le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) et le Français Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic).



13h53 - Les 14 hommes de tête comptent désormais 2 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. 149 km à parcourir.



13h50 - Le mieux classé au classement général dans l'échappée est l'Irlandais Nicolas Roche, 43e à 23'14" de Julian Alaphilippe, qui n'a aucun soucis à se faire de ce côté-là pour son maillot jaune.



13h46 - Cette fois ça semble la bonne pour un groupe de 14 coureurs. On retrouve notamment les Français Romain Sicard et Anthony Delaplace. 45 secondes d'avance sur le peloton à 154 km de Brioude.

13h43 - Julian Alaphilippe en personne va chercher les coureurs qui essaient de sortir.



13h41 - Politt a été repris, de nombreux coureurs tentent à leur tour de sortir du peloton mais aucun échappée ne se dégage pour l'instant. De Marchik, lui, va être transporté à l'hôpital.



13h39 - Comme hier, Yoann Offredo est déjà en difficulté à l'arrière du peloton.



13h36 - Chute de l'Italien Alessandro De Marchi, qui a l'air de beaucoup souffrir à terre.

13h35 - Politt n'a pas encore réussi à créer un écart significatif sur le peloton.



13h31 - Politt conserve quelques dizaines de mètres d'avance sur d'autres coureurs qui tentent de sortir.



13h28 - Un coureur de la Katusha lance la première offensive, il s'agit de l'Allemand Nils Politt.



13h27 - La voiture rouge du directeur de la course s'écarte, c'est parti pour cette 9e étape.



13h25 - Plus que 700 m avant le départ réel.



13h20 - Le top 10 du classement de la montagne :



1. Tim Wellens (BEL/LOT) 43 pts

2. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 37

3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 30

4. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 27

5. Dylan Teuns (BEL/BAH) 13

6. Natnael Berhane (ERI/COF) 13

7. Benjamin King (USA/DDT) 13

8. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 12

9. Toms Skujins (LAT/TRE) 9

10. Niki Terpstra (NED/TDE) 5



13h16 - Le départ réel sera donné à 13h25.



13h11 - Le top 30 du classement général au départ de cette 9e étape :



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 34 heures 17 minutes 59 secondes 2. Giulio Ciccone (ITA/TRE) à 23 secondes

3. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 534. George Bennett (NZL/JUM) 1'10"

5. Geraint Thomas (GBR/INE) 1'12"

6. Egan Bernal (COL/INE) 1'16"

7. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1'27"

8. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1'38"

9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1'42"

10. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1'45"

11. Enric Mas (ESP/DEC) 1'46"

12. Adam Yates (GBR/MIT) 1'47"

13. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 2'02"

14. Nairo Quintana (COL/MOV) 2'04"

15. Mikel Landa (ESP/MOV) 2'06"

16. Daniel Martin (IRL/UAE) 2'09"

17. David Gaudu (FRA/FDJ) 2'15"18. Richie Porte (AUS/TRE) 2'19"

19. Bauke Mollema (NED/TRE) 2'45"

20. Patrick Konrad (AUT/BOR) 2'46"

21. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2'54"

22. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3'18"

23. Romain Bardet (FRA/ALM) 3'20"

24. Warren Barguil (FRA/ARK) 3'26"25. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 3'28"

26. Fabio Aru (ITA/UAE) 3'48"

27. Guillaume Martin (FRA/WGG) 3'50"28. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 6'18"

29. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 10'12"

30. Rudy Molard (FRA/FDJ) 11'07"



13h05 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 9e étape. Le départ fictif vient d'être donné à Saint-Étienne.