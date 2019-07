Débordements sur les Champs-Elysées après la victoire des Fennecs en quart de la CAN

publié le 12/07/2019 à 10:42

Après une victoire aux tirs aux buts face à la Côte d'Ivoire, les Fennecs algériens se sont qualifiés, jeudi 11 juillet en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters ont bloqué le périphérique parisien et envahi les Champs-Élysées une bonne partie de la nuit. Des magasins ont été pillés dans le secteur vers minuit et les forces de l'ordre ont dû intervenir.

Sur les Champs-Élysées, les bris de vitre sont toujours au sol, ce vendredi 12 juillet. Six motos flambant neuves ont été volées la veille vers 23 heures 15. À cette heure, les forces de l'ordre faisaient usage de gaz lacrymogène. Si les motos ont toutes été retrouvées en bon état, des gants, des casques à 800 euros l'unité ou encore des kits bluetooth ont été dérobés.

À quelques mètres de l'Arc de Triomphe, Clément, le gérant d'un magasin T-Max, avenue de la Grande-Armée constate les dégâts : "On découvre au fur et à mesure les accessoires volés. Par rapport aux saccages des Gilets Jaunes, on est plutôt contents de ce qui nous arrive, mais c'est vraiment pour relativiser qu'on en vient à se dire des choses comme cela". Un rapport alimentaire que vous révélait RTL lundi 8 juillet, chiffrait à 217 millions d'euros le montant versé par les assureurs pour indemniser les entreprises victimes de casses, de pillages ou d'incendies.

Après plusieurs dizaines de samedis de violences, le gérant explique avoir adopté certains réflexes "on sort les cartons, on range, on s'adapte". En l'occurrence, le premier automatisme dans ce magasin a été de poster un agent de sécurité qui a veillé toute la nuit jusqu'au retour du responsable à 10 heures.