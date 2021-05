Pont de l'Ascension : à quoi s'attendre sur les routes ce week-end ?

publié le 12/05/2021 à 17:27

Que diriez-vous de prendre un peu de temps pour vous avec un week-end prolongé ? Ce jeudi 13 mai sera férié, en raison de l'Ascension, et si vous avez posé votre vendredi 14 mai, vous profiterez d'un week-end de 4 jours. Nombreux vont donc prendre la route. À quoi faut-il s'attendre ?

Ce mercredi 12 mai déjà le trafic sera dense dans le sens des départs avec une circulation difficile attendue partout sur le territoire et très difficile en Île-de-France, selon les prévisions de Bison Futé. Des difficultés sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales radiales et rocades qui convergent vers les autoroutes A6 et A10, jusqu’en début de soirée.

Même chose jeudi 13 mai, mais en plus de l'Île-de-France, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sera classée rouge, notamment sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange. Pour cette journée fériée en raison de l'Ascension, il est conseillé aux automobilistes de quitter l'Île-de-France avant 8h ou après 13h ainsi que de quitter ou traverser toutes les grandes métropoles entre 10h et 12h.

Vendredi et samedi, la France sera au vert dans le sens des départs et des retours. Attention en revanche à dimanche, la journée est classée rouge sur tout le territoire dans le sens des retours. En particulier, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13 en direction de l’Île-de-France, dès le milieu de la matinée et jusqu’en fin d’après-midi. Il vous est conseillé de regagner ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 11h.