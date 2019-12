publié le 02/12/2019 à 18:36

Le bilan des intempéries dans le sud-est du pays ne cesse de s'alourdir. Ce lundi 2 décembre, il se portait à 6 personnes décédées et une portée disparue dans le Var. Parmi les victimes, trois secouristes sont morts dimanche 1er décembre.

Ils étaient tous les trois à bord d'un hélicoptère du SDIS des Bouches-du-Rhône, partis secourir des habitants touchés par les intempéries. Leurs corps ont été retrouvés près de Marseille, sur la commune du Rove.

Stéphane a perdu son frère dans ce drame. "C'était un passionné. Tout petit, on était dans ce métier-là. Mon père était pompier, mon grand-père était pompier, mes oncles étaient pompiers... Tout ce qu'il aimait, c'était sauver des vies", confie-t-il au micro de RTL.

"C'était un vrai professionnel. Il est parti en héros", poursuit Stéphane. "Dimanche il a fait 16 interventions. C'est ça que je retiens. Et à la 17e, il n'est pas revenu". "Comme je l'ai dit à Christophe Castaner, aujourd'hui il n'enterre pas 13 héros (les militaires morts au Mali, ndlr), mais 16".

À écouter également dans ce journal

Hommage - Treize cercueils drapés des couleurs nationales... Treize destins français ont été évoqués par Emmanuel Macron ce lundi après-midi dans la cour des Invalides lors de l'hommage de la Nation rendu aux militaires français tués lundi dernier au Mali.

Justice - L'ancienne ministre et candidate française à la commission européenne Sylvie Goulard (MoDem) a été mise en examen pour détournement de fonds publics, dans l'affaire des emplois fictifs présumés au sein de son parti.



COP25 - "Time for action", c'est le slogan de cette nouvelle conférence sur le climat qui s'est ouverte ce lundi à Madrid. Une fois de plus, près de 200 pays sont au rendez-vous, mais pour quoi faire ? L'urgence est de plus en plus urgente mais rien n'avance.