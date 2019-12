publié le 02/12/2019 à 10:46

Les fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans le sud-est de la France ont coûté la vie à cinq personnes, deux civils dans le Var et trois secouristes près de Marseille dimanche 1er décembre, a annoncé le ministre de l'Intérieur. La vigilance rouge dans les Alpes-Maritimes et le Var a été levée ce lundi.

Trois départements sont désormais en vigilance orange pluie-inondation, indique Météo France : les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83) et le Vaucluse (84). Les pluies se limiteront aux zones côtières des Alpes-Maritimes et devraient continuer à s'estomper, selon le bulletin météo.

Des crues importantes sont observées sur l'Argens et la Durance. Météo France conseille de se renseigner avant d'entreprendre un quelconque déplacement et d'être extrêmement prudent. Respectez les déviations mises en place, ne vous engagez pas à pied ou en voiture sur une voie immergée. Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et surveillez la montée des eaux.

Carte de vigilance de Météo France du lundi 2 décembre 2019 Crédit : Météo France