Soupçons d'emplois fictifs au MoDem : Sylvie Goulard mise en examen

et AFP

publié le 02/12/2019 à 15:24

Le MoDem est frappé par une affaire d'emploi fictifs. L'ex-eurodéputée MoDem Sylvie Goulard a été mise en examen vendredi 29 novembre par la juge chargée de l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants de députés européens du parti, a indiqué une source judiciaire.

Sylvie Goulard, qui a échoué à être nommée à la Commission européenne en raison de cette enquête, a été mise en examen pour détournement de fonds publics à l'issue de son audition au tribunal de Paris, selon cette source.

De Sarnez et Bayrou également convoqués

Une enquête est menée depuis juillet 2017 pour "abus de confiance et recel, escroquerie et détournement de fonds publics". Elle a entraîné la démission de la ministre des Armées, Sylvie Goulard, en juin 2017, au moment de l'ouverture d'une enquête préliminaire, mais également celle de la ministre des Affaires étrangères, Marielle de Sarnez, et du garde des Sceaux, François Bayrou, président du MoDem.

Ces deux derniers sont également convoqués par la justice. Marielle de Sarnez, a rendez-vous ce jeudi 5 décembre et François Bayrou, vendredi 6 décembre, en vue d'une mise en examen pour abus de confiance, recel d'abus de confiance et escroquerie, selon Le Monde.

En septembre 2019, les trois anciens ministres ont déjà été entendus par l'Office centre de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Le 5 novembre, Bayrou a réaffirmé son innocence auprès du quotidien régional Sud Ouest.