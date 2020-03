publié le 09/03/2020 à 19:12

Le procès des quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay le 1er décembre 2018, au plus fort du mouvement des "gilets jaunes", s'est ouvert ce lundi 9 mars, au tribunal correctionnel de cette ville située en Haute-Loire. Initialement prévue le lundi 20 janvier, l'audience avait été reportée en raison du mouvement de grève des avocats contre la réforme des retraites.

Lors du procès, un seul des quatre prévenus a reconnu son appartenance au mouvement des "gilets jaunes". Si celui-ci assume avoir lancé quelques projectiles sur les policiers, il a du mal à reconnaître avoir jeté un cocktail molotov par une fenêtre de la préfecture. Comme les trois autres prévenus, il tente de minimiser les faits.

Les quatre suspects sont sans emploi, sans diplôme et ont des profils de "petits délinquants" qui se sont laissés emporter par la folie de cette journée. Selon Jacques Soullier, l'avocat d'un des prévenus, ils doivent être "condamnés" mais "pas pour l'exemple" : "Ce ne sont pas des gens qui ont une conscience politique mais des délinquants et pas autre chose. Il ne faut pas les considérer comme de dangereux révolutionnaires" a-t-il réagi. Lors de l'audience, un des quatre suspects n'était pas présent et a refusé de quitter la prison.

