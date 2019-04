publié le 11/04/2019 à 18:36

Les "gilets jaunes" font-ils flamber la délinquance ? La réponse est oui selon le ministère de l'Intérieur. Globalement, si les chiffres de la délinquance sont en baisse sur une année, on constate toutefois une hausse depuis novembre. C'est particulièrement vrai pour les cambriolages, en progression de 5%. Pour Christophe Castaner, il y a évidemment un lien de cause à effet.



"C'est simple : quand les policiers sont obligés de sécuriser des manifestations qui hébergent des brutes et des casseurs et quand nous sommes obligés de mobiliser autant de forces, eh bien le lendemain elles ne sont pas forcément sur le terrain, où les jours suivants", a expliqué le ministre de l'Intérieur.

"La police est là pour sécuriser les Français ; elle est là pour empêcher les cambriolages et pour attraper ceux qui cambriolent. Elle n'est hélas pas là pour passer son temps le samedi à devoir courir après des manifestants", selon Christophe Castaner.

À écouter également dans ce journal

Justice - Pierre Palmade est en garde à vue depuis ce matin. L'humoriste est visé par une enquête ouverte des chefs de "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui".



International - Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été reconnu coupable par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, quelques heures après son arrestation par la police dans l'ambassade d'Équateur à Londres où il était réfugié depuis près de sept ans.



International - Le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis trois décennies, a été destitué par l'armée, au terme d'un mouvement de contestation populaire.