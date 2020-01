et AFP

publié le 07/01/2020 à 18:27

Après une journée de manifestations tendues partout en France, la situation avait dégénéré. Le tribunal correctionnel de Narbonne a condamné mardi 7 janvier à des peines de prison ferme 21 des 31 prévenus jugés pour le saccage d'un péage à Narbonne et d'un peloton de gendarmerie en marge d'une manifestation de "gilets jaunes" il y a un an.

Le tribunal a assorti ces peines de deux mandats de dépôt, deux maintiens en détention et d'un mandat d'arrêt. Kevin, 29 ans, a écopé de la peine la plus lourde, soit cinq ans de prison.

Désigné par un autre des prévenus comme conducteur de l'engin ayant servi à projeter un véhicule en feu sur la barrière de péage, il a nié les faits reprochés. Le tribunal a également prononcé une relaxe.

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, les locaux de la société Vinci et du peloton de gendarmerie étaient saccagés et incendiés, les militaires évacués et une horde de 200 personnes envoyaient aux forces de l'ordre des cocktails molotov.