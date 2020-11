publié le 24/11/2020 à 21:13

J. est un jeune Afghan de 25 ans, arrivé il y a trois mois en France. Le 17 novembre, il a été évacué sans solution d’hébergement du campement de Saint-Denis. Il était aussi présent ce lundi lors de l'opération de police controversée qui a eu lieu place de la République, à Paris.

Il raconte une violence "inhabituelle" dont il dit avoir été victime. "Je ne me sens vraiment pas bien depuis hier, j’étais dans une de ces tentes et la police m’a attrapé, m’a poussé, j’ai pris des coups de matraque", raconte-t-il avec le débit encore très rapide de quelqu’un de choqué. Il montre des ecchymoses dans le dos et sur la cuisse.

"Ils me disaient de partir, ils m’ont poursuivi jusqu’à ce que j’arrive ici sous ce pont vers 1 heure du matin. Ça fait trois mois que je dors dehors sur un trottoir ou sous un pont, que je demande une place pour dormir et que je ne sais pas où aller."

Plainte déposée contre Lallement

Une centaine de jeunes hommes dans la même situation, beaucoup d’entre eux Afghans, attendent une maraude, porte d’Aubervilliers à Paris. Les associations humanitaires renouvellent ce mardi leur demande de mise à l'abri auprès de l'État.

Par ailleurs, l’ONG Médecins Sans Frontières, présente lors de l'évacuation de lundi, a annoncé qu’elle portait plainte contre le préfet de police de Paris, Didier Lallement.