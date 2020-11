Mort de Maradona : "Il a été une source d'inspiration", se rappelle Zinédine Zidane

publié le 26/11/2020 à 11:24

Le monde entier pleure la mort de Diego Maradona à l'âge de 60 ans. La légende du football, champion du monde en 1986 avec l'Argentine, nous a quittés à la suite d'une crise cardiaque le mercredi 25 novembre. La disparition de l'éternel numéro 10 a touché un autre champion du monde, qui partageait les deux mêmes chiffres derrière son maillot, Zinédine Zidane.

"C'est une triste nouvelle, une triste nouvelle pour le monde du football et le monde en général", explique l'actuel entraîneur du Real Madrid. "C'est quelqu'un qui nous a tous inspirés, il était un joueur unique", décrit Zinédine ZIdane.

"J'ai un souvenir de 1986, du Mondial, et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire par la suite qu'il a été une source d'inspiration pour tous les gens à travers le monde et pour moi, même si mon idole était Enzo Francescoli." Il a appris le décès à peine quelques heures avant d'entamer son match en Ligue des champions, "C'est une triste nouvelle, on a appris ça juste avant de sortir de l'hôtel. C'est un moment particulier, un moment spécial, je pense fort à sa famille", conclut l'entraîneur français.