publié le 02/09/2020 à 09:12

Le sondage commandé par Charlie Hebdo à l'IFOP est clair : plus d'un musulman sur trois fait passer ses convictions religieuses avant les valeurs de la République. C'est même vrai pour les 3/4 des moins de 25 ans. Quant à la condamnation des attentats, elle ne va pas forcément de soi.

"On voit que 18% des Français de confession musulmane (contre seulement 8% de l'ensemble des Français), et même 26% des jeunes Musulmans, refusent de condamner les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo", explique Frédéric Dabi, le directeur adjoint de l'IFOP.

"C'est bien sûr une minorité mais c'est non négligeable dans une logique d'extrapolation. Lorsqu'on est sur l'ensemble de la population, on a quand même 88% des Français qui condamnent totalement les attentats et 72% des Français de confession musulmane", conclut Frédéric Dabi.



À partir de ce mercredi 2 septembre, 14 personnes vont être jugées pendant 2 mois et demi pour les attentats qui ont fait 17 victimes en tout, essentiellement dans la rédaction de Charlie Hebdo. Pour affirmer la primauté de la liberté d'expression, le journal satirique republie en Une les caricatures de Mahomet qui avaient motivées les terroristes.

À écouter également dans ce journal

Pollution - Le cimentier Lafarge est soupçonné d'avoir déversé dans la Seine des particules de ciment et des microplastiques issus de son usine de Bercy, dans l'est parisien. La direction affirme qu'il s'agit d'un accident mais la mairie de Paris porte plainte.

Pesticides - Le gouvernement s'apprête à réautoriser les néonicotinoïdes, interdits depuis deux ans. Une dérogation pour les betteraves, menacées par un virus transmis par les pucerons.

Tour de France - Le Slovène Primož Roglič s'est imposé hier, mais le Français Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune avant la cinquième étape. Avec 17 jours en tout, le record de Bernard Thévenet est tombé.