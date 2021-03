Adolescent tué à Bondy : ce que l'on sait

publié le 01/03/2021 à 15:09

Emmanuel Macron se rend ce lundi 1er mars en Seine-Saint-Denis, une visite sur le thème de la formation des jeunes dans un contexte tendu puisqu'en une semaine, trois adolescents ont été tués dans des bagarres : deux en Essonne et un ce vendredi 26 février à Bondy. Aymen 15 ans, a été tué d’une balle devant une maison de quartier. Deux frères sont en garde à vue. RTL fait Le point sur l’enquête.

Aymen, totalement inconnu des services de police, avait depuis près d’un an un problème avec ces deux hommes, deux frères de 17 et 27 ans. On ne sait pas encore sur quoi portait ce conflit précisément, certains proches de la victime évoquent une embrouille liée à la salle de boxe mais ce n’est pas confirmé à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c’est que les trois jeunes se sont opposés vendredi après-midi devant la maison de quartier où Aymen participait à des activités pendant les vacances.

Les animateurs les séparent, tentent de calmer les choses et appellent le père de Aymen pour qu’il vienne le chercher. En arrivant, l’homme est pris à partie par les deux frères qui s’en vont puis reviennent armés sur un scooter. Le passager descend, introduit l’arme par la fente de la boîte aux lettres du centre et tire, blessant mortellement Aymen. Les secours ne parviennent pas à le sauver, il décède à 19 heures et ce n’est que le lendemain matin que les deux auteurs présumés, identifiés par les témoins, se sont rendus à la police.

Kylian Mbappé, lui-même originaire de Bondy, a rendu hommage à Aymen dans un message sur Twitter, la mairie elle, a mis en place une cellule de soutien.