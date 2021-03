Euromillions : ils passent à côté du jackpot en pensant avoir joué leurs numéros

publié le 03/03/2021 à 18:33

Quand un moment de chance inouïe se transforme en une malchance des plus cruelles. C'est ce qu'a vécu un couple de jeunes Britanniques du Hertfodshire, en Angleterre. Vendredi 26 février, Rachel Kennedy (19 ans) et Liam McCrohan (21 ans) se penchent comme à leur habitude sur les résultats du tirage de l'Euromillions. La vérification est rapide car ils jouent les mêmes numéros depuis plusieurs semaines.

Au premier coup d'œil, Rachel se rend compte que les numéros 6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11 sont tirés, soit exactement ceux qu'elle a joués sur l'application Camelot, l'organisme qui gère la loterie nationale et affilié au tirage européen. Deux précautions valant mieux qu'une, Rachel est allée vérifier sur l'appli. "Je suis allée sur l'application, il était écrit 'winning match' et je me suis dit : 'Oh mon Dieu, j'ai gagné'", raconte la jeune femme à The Sun relayé par Yahoo.

Quand soudain, la douche froide

À la clé, le pactole est phénoménal, 182 millions de livres (210 millions d'euros). "J'ai appelé mon petit ami Liam et ma mère dans la pièce et ils ne pouvaient pas y croire non plus, alors je me suis dit qu'il fallait que je contacte Camelot", raconte Rachel Kennedy. Depuis plusieurs semaines, le couple avait mis en place le système de mise automatique, pas besoin de prendre la peine de choisir la grille avant chaque tirage, donc contacter l'organisme n'est normalement qu'une formalité pour bien se rendre compte que le conte de fées est réel.

"J'ai appelé leur numéro en pensant que j'avais gagné 182 millions de livres (environ 210 millions d'euros, ndlr) et ils m'ont dit : 'Oui, vous avez les bons numéros mais vous n'avez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du ticket, donc il n'a pas été accepté'", décrit Rachel. Une douche froide vient alors glacer l'ambiance.

Et il semble que Liam McCrohan soit celui qui a été le plus touché par cet ascenseur émotionnel. "J'imaginais déjà la maison et la voiture de nos rêves, je crois que je m'étais un peu emballé pour être honnête. Sur l'application, on avait vraiment l'impression d'avoir gagné parce qu'il y a une couleur orange qui indique le 'winning match'. En voyant ça et en voyant qu'il s'agissait de nos numéros habituels, je me suis dit que Rachel avait touché le jackpot", confie-t-il. Hélas, il n'en est rien. Mais l'espoir n'est pas mort, et le couple continue à jouer, mais désormais avec de nouveaux numéros.