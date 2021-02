publié le 25/02/2021 à 13:50

Ils prospèrent sur nos peurs et le coronavirus leur a offert une opportunité inédite : les gourous et autres prêcheurs d'apocalypse ont proliféré sur la pandémie. C'est ce qui ressort du rapport sur les dérives sectaires remis aujourd'hui à Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.

En première ligne, les sois disant experts bien-être et santé, gourous du crudivorisme, ils prônent la consommation exclusive de fruits et légumes crus. Jusqu'ici rien d'alarmant, toutefois, ces mêmes gourous suggèrent parfois l'inefficacité de tous les traitements médicamenteux. En tête de proue, un certain Thierry Casasnovas, qui compte plus de 500.000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a été signalé des centaines de fois. Les conséquences en matière de santé sont parfois dramatiques : certaines de ses victimes ont frôlé la mort, un homme a porté plainte à la suite du décès de sa soeur, grande adepte de ce youtubeur.

Dans le domaine religieux aussi la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a observé un regain des théories apocalyptiques, qui voient dans la crise sanitaire un signe de la fin des temps. De nouvelles églises voient ainsi le jour ou des stages survivalistes. La Miviludes a reçu plus de 3.000 signalements sur l'année 2020, contre 2.800 l'année précédente.

La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, annonce la nomination d'une magistrate à la tête de la Mission interministérielle. Un conseil d'administration y sera également intégré. Objectif : que les signalements débouchent davantage sur des enquêtes judiciaires. Au total, 140.000 Français seraient actuellement victimes de dérives sectaires.

