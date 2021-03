publié le 01/03/2021 à 15:47

Ce 1er mars, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République a été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence.

Peu après l'annonce du verdict rendu par le tribunal correctionnel de Paris, Carla Bruni-Sarkozy a publié un court message sur Instagram pour soutenir son époux. "Quel acharnement insensé mon amour @nicolassarkozy .... le combat continue, la vérité fera jour #injustice", écrit la chanteuse, avec une photo du couple.

Le 9 décembre dernier, Carla Bruni-Sarkozy s'était rendue au tribunal de Paris pour soutenir son époux et écouter les plaidoiries de la défense. Après avoir encouragé Nicolas Sarkozy en lui serrant le bras, elle s'était assise au premier rang. Derrière son masque bordeaux, elle avait écouté avec attention pendant près de trois heures la plaidoirie de l'avocate de Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy et ses deux co-accusés, condamnés à la même, ont reçu des peines aménageables, et n'iront donc pas en prison. Un appel reste par ailleurs possible. Thierry Herzog a par ailleurs été condamné pour violation du secret professionnel, et Gilbert Azibert de recel de violation du secret professionnel.