publié le 29/01/2021 à 12:33

La météo n'est pas au beau fixe sur la France depuis plusieurs jours. Sur les massifs alpins, des risques accrus d'avalanches ont été signalés par Météo-France en cette fin de semaine, avec émission d'alertes vigilance. La façade Est est également en alerte au regard de chutes de pluie intenses attendues, notamment vendredi 29 janvier.

Mais c'est le Sud-Ouest, et notamment l'Aquitaine, qui sera exposé durant le week-end pour cause de déferlement de la tempête Justine. "On attend du vent fort principalement la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin sur le sud-ouest, le Languedoc-Roussillon et la Corse", explique Météo-France dans son bulletin. Les prévisionnistes précisent que le sud de l'Aquitaine sera la zone la plus exposée, ainsi que le sud de la Bretagne.

"Dimanche, une puissante houle de Nord-Ouest se propagera dans le Golfe de Gascogne, impactant le littoral aquitain", précise Météo-France. Un phénomène qui pourrait engendrer des submersions par franchissement de paquet de mer sur les zones exposées du littoral. Un effet accentué par les forts coefficients de marée, explique Ouest-France. Des rafales de vents de 120 ou 130 km/h sont attendues sur les caps exposés.

Par ailleurs, 16 départements sont placés en vigilance orange ce vendredi.