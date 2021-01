publié le 29/01/2021 à 12:16

L'équipe de France masculine de handball a rendez-vous vendredi 29 janvier en fin d'après-midi (17h30) pour une place en finale du Mondial, face à la Suède, au Caire. En cas de victoire, les Bleus retrouveront dimanche 31 janvier (17h30) le vainqueur du choc Danemark-Espagne.

Un an après son élimination dès le premier tour de l'Euro et l'éviction du sélectionneur de l'époque, Didier Dinart, les handballeurs français reviennent donc au sommet. Ils ont ont disputé sept matches pour autant de victoires en Égypte. Et les méthodes du nouveau sélectionneur, Guillaume Gille (44 ans), n'y sont sans doute pas pour rien.

La botte secrète de l'ancien international (308 matches, 678 buts), c'est peut-être le "Conseil de jeu" qu'il a mis en place. "Pour moi, ce n'est pas quelque chose de secret, explique-t-il, c'est notre organisation actuelle qui permet, sur les questions importantes qui touchent au jeu, au projet tactique, de pouvoir échanger avec les joueurs, qui sont responsabilisés dans leurs secteurs respectifs".

Avec quelques joueurs clefs

Ce "Conseil de jeu" a lieu avant chaque rencontre. Comme il l'a expliqué, Guillaume Gille convie avec son staff quelques joueurs clefs à leur poste afin d'échanger sur les schémas tactiques à mettre en place. Tout est ensuite expliqué au reste du groupe lors du travail avec la vidéo.

"Ça fait avancer, oui, détaille le joueur de Montpellier Valentin Porte. Ça ne révolutionne en rien non plus le handball mais ça apporte un petit plus, donc c'est bien, c'est quelque chose qui est en place, qui fonctionne bien donc on continue. On ne change pas une équipe qui gagne pour le moment".

Pour Guillaume Gille, il y a un objectif majeur vis-à-vis des joueurs avec ce Conseil, "c'est de les responsabiliser. C'est quelque chose en lequel je crois, qui a beaucoup de sens et qui de mon point de vue amène beaucoup de belles choses au sein du groupe". L'équipe de France a atteint son premier but en atteignant le dernier carré. Il lui reste maintenant l'objectif majeur : décrocher une médaille.