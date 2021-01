Confinement acte 3 : les écoles vont-elles fermer ?

publié le 29/01/2021 à 14:41

Le prochain confinement est inéluctable, si l'on veut éviter une nouvelle vague encore plus forte que les précédentes, à cause des variants plus contagieux. L'exécutif hésite encore sur la forme qu'il prendra et se montre particulièrement prudent sur la question des écoles.

L'option à l'étude est de garder les écoles fermées plus longtemps que les deux semaines initialement prévues pour les vacances. Sur le calendrier, elles sont échelonnées en zones A, B, C et s'étalent sur un mois, du 6 février au 8 mars. Deux possibilités sont évoquées : soit on ajoute une semaine pour chaque zone, soit les écoles restent fermées quatre semaines pour tout le monde.

Ça ne veut pas dire que les vacances dureront un mois : le ministère de l'Éducation nationale pense plutôt à deux semaines de vacances et deux semaines de cours à distance. Pour les parents d'élèves de maternelle et de primaire, ça impliquerait la garde des enfants et le suivi scolaire. Les collégiens sont censés être plus autonomes, quant aux lycéens, depuis la Toussaint ils sont 70% à suivre des cours à distance la moitié du temps.