publié le 04/09/2019 à 18:33

L'hôpital de la Conception à Marseille dans la tourmente. Un patient de 73 ans atteint d'Alzheimer avait disparu trois heures après son admission au service oncologie le 19 août. Quinze jours plus tard, le 3 septembre, son corps a été découvert dans une aile désaffectée de l’établissement. Son fils a porté plainte pour "délaissement".

La direction des hôpitaux de Marseille a détaillé la personnalité de ce patient atteint de démence, habitué des fugues dans son Ehpad du Var. Il s'était rendu à l'hôpital seul en taxi pour recevoir sa chimiothérapie mais faute de soignants il a dû patienter trois heures en salle d'attente. C'est à ce moment-là qu'il a disparu.

Le patient a pu rentrer dans l'unité désaffectée par une issue de secours qui avait été fracturée. Il s'est ensuite retrouvé enfermé dans une chambre sans poignée. "Mon père est mort dans l'hôpital par négligence. (...) Perdre son père inutilement comme ça, ça m’écœure, ça me dégoûte", témoigne son fils sur RTL.

"La direction de l'hôpital et l'équipe soignante ont déployé un dispositif important et répétitif pour retrouver ce patient : fouille de l'hôpital à plusieurs reprises, tous les bâtiments et aux alentours", indique Sylvia Breton, directrice adjointe de l'hôpital, sur RTL. "Le service fermé dans lequel le corps a été retrouvé avait été visité à plusieurs reprises. Aucun signe de sa présence n'avait été décelé", précise-t-elle.



L'autopsie révélera dans les heures qui viennent les causes de la mort du septuagénaire.

Municipales à Paris - Cédric Villani, mathématicien et député de l'Essonne, doit se lancer en dissident face au candidat officiel de La République en Marche, Benjamin Griveaux. Il assure qu'il ne s'agit pas d'un acte de défiance vis-à-vis de l'exécutif.

Brexit - Un vote crucial doit se tenir au Parlement britannique ce mercredi 4 septembre. Les députés se prononcent sur une loi qui doit empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord ainsi que sur une possible élection générale anticipée. Cette loi a toutes les chances de passer car Boris Johnson a perdu sa majorité absolue hier.

Italie - Le nouveau gouvernement est formé, mené par Giuseppe Conte. Le Mouvement 5 Etoiles s'est allié avec le parti démocrate. Les deux formations se partagent les ministères les plus importants.