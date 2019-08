et Léa Stassinet

publié le 16/08/2019 à 20:05

"La situation est devenue de plus en plus critique". Ce vendredi 16 août, le service des urgences de l'hôpital marseillais de la Timone a rejoint le mouvement de grève qui touche actuellement un tiers des services des urgences du pays, et qui a débuté en mars dernier.

Invité sur RTL, l'un des infirmiers de ce service confirme une dégradation continue des conditions de travail et d'accueil des patients. "Il est quotidien d'avoir des patients qui restent entre 10 et 15 heures sur des brancards, en attente de compléments d'examen ou de lits dans des services de soin. Certains restent plus de 24 heures, ça arrive toutes les semaines", reconnaît l'infirmier, qui préfère garder son anonymat.

"Nos médecins passent la majorité de leur temps de travail à tenter de trouver des lits dans d'autres établissements", poursuit-il. Il indique que sur une vacation de 12 heures, un infirmier prend en charge jusqu'à 50 patients à la Timone. "On essaie de faire au mieux mais on sait que notre prise en charge se dégrade".