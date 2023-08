Depuis le début de l'année à Marseille, 33 personnes sont mortes. Au 17 août, cela représente plus que sur toute l'année 2022. Deux gangs rivaux mafieux se font la guerre pour s'approprier des points de deal et la préfète de Marseille a confirmé le recours quasi systématique à de jeunes tueurs à gage.



Ce phénomène est établi par la police judiciaire et donne le vertige : cinq équipes de tueurs ont été interpellées depuis le début de l'année 2023. Elles ont été prises en flagrant délit juste après des assassinats ou des tentatives d'assassinat et sont composées de jeunes, voire de très jeunes hommes.

L'un d'eux, âgé de 18 ans, est soupçonné d'avoir participé à l'exécution de trois contrats et a reconnu avoir touché près de 200.000 euros pour ces services. Un autre, âgé de 20 ans, s'est vu promettre 15.000 euros pour conduire une berline sur les lieux d'un autre assassinat. Ces jeunes n'ont "plus aucune notion de la vie et de la mort", selon un enquêteur chevronné.

Les deux gangs qui se disputent le marché de la drogue dans la cité de la Paternelle et qui mettent Marseille à feu et à sang, recrutent sans vergogne ces jeunes. Depuis le début de l'année, 17 interpellations ont eu lieu.

