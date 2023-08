Météo en France : 19 départements en vigilance orange canicule

La canicule s'installe en France. Jeudi 17 août, Météo France a placé 12 nouveaux départements en alerte orange canicule : le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn le Tarn-et-Garonne, l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze.

Ils s'ajoutent au 7 départements déjà en vigilance orange : le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire. Des premiers départements avaient été placés en alerte canicule dès le samedi 12 août. "Un temps chaud et sec s'installe durablement sur la moitié sud du pays et s'étend un peu vers l'Est", a annoncé Météo France dans son bulletin.

Les températures seront en hausse vendredi. Les minimales seront comprises entre 17°C et 22°C sur la moitié sud du pays, tandis que les maximales atteindront 33°C à 37°C. Localement, des pointes à 38°C sont attendues en PACA, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.

Les fortes chaleurs devraient s'accentuer durant le week-end du 19 et 20 août, en particulier sur la moitié sud du pays. Ces chaleurs seront "durables et intenses" alerte Météo France, qui prévoit des valeurs parfois supérieures à 40°C dans le sud-est à partir de dimanche. Cet épisode est le plus chaud de l'été 2023, mais aussi " l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", conclut Météo France.

La carte de vigilance de Météo France du 17 août 2023 Crédit : Capture d'écran

