publié le 13/02/2020 à 19:06

La décision a été annoncée en tout début d'après-midi. Jean-Louis Leroux ne passera pas une douzième nuit en prison mais chez des proches, à une centaine de kilomètres de son exploitation. Il s'agit d'une "mesure d'apaisement" selon son avocat, Me Chemla.

"Il a comparu devant la cour, il a expliqué s'être retrouvé propulsé dans une cellule et entendre des gens brailler toute la journée alors que lui passe ses journées à s'occuper de ses bêtes et à travailler à l'extérieur. Il était très mal. Cette décision est une décision qui est la bienvenue" a-t-il indiqué au micro de RTL.

Mais cette histoire aura laissé des marques chez les soutiens de Jean-Louis Leroux, des agriculteurs de la région qui étaient présents ce matin. Comme Olivier, éleveur de vaches laitières, lui aussi victime de vols à répétition ces derniers mois.

"Moi mon cas, c'est trois fois dans l'année, explique-t-il. Jean-Louis, c'était beaucoup plus que ça. Ce qui est sûr c'est que la situation de Jean-Louis, je n'ai pas envie de la vivre aussi et c'est pour ça qu'on demande à ce que l'État agisse. Je n'ai pas envie qu'on mette des milices dans les campagnes pour se sauver nous-mêmes."



L'agriculteur a d'ores et déjà prévu de participer à la cagnotte lancée mercredi pour apporter une aide financière, puisque Jean-Louis Leroux n'est pas sûr de pouvoir retourner sur son exploitation avant plusieurs semaines.

Chômage - Le taux de chômage a baissé de 0,4 point, au quatrième trimestre 2019 pour s'établir à 8,1 % de la population active, son plus bas niveau depuis fin 2008. L'ambition des 7 % reste "franchement atteignable" a indiqué sur RTL la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Réformes des retraites - Une réunion sur la réforme des retraites à Matignon avec les partenaires sociaux a permis d'acter "de nouvelles avancées" selon Édouard Philippe, mais les syndicats en réclament davantage sur la pénibilité et dénoncent "un blocage" du patronat.

Politique - Dans le massif du mont Blanc, Emmanuel Macron est venu "toucher du doigt" les effets dévastateurs du changement climatique. Une visite symbolique censée amorcer le virage écologique de son quinquennat mais dépourvue d'annonce nouvelle.