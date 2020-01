publié le 15/01/2020 à 22:40

Édouard Philippe n'est pas à la hauteur de la gestion de la réforme des retraites pour deux Français sur trois. C'est ce qu'il ressort de l'enquête Elabe diffusée ce mercredi 15 janvier. Ils sont en effet deux Français sur trois à estimer que la réforme des retraites est mal gérée par Édouard Philippe et le gouvernement.

Dans le détail du sondage réalisé pour BFMTV, on apprend que 67% des Français interrogés jugent que le Premier ministre n'a pas su gérer la réforme, contre seulement 32% qui estiment qu'il s'y est bien pris et que cela a été "bien géré". Ils ne sont que 5% à estimer que la réforme a été "très bien gérée". De manière générale, 56% des Français restent opposés à la réforme des retraites telle qu'annoncée par Édouard Philippe, contre 43% d'opinions favorables.

D'un point de vue politique, ce sont les électeurs de Marine Le Pen, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui sont le plus durs envers Édouard Philippe avec respectivement 86, 76 et 76% à estimer que la réforme des retraites a été mal gérée. À l'inverse et en toute logique, 53% d'électeurs d'Emmanuel Macron saluent la gestion de la réforme par le Premier ministre.

Un désaveu qui intervient au 42e jour de grève et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des manifestations qui seront organisées ce jeudi 16 janvier à travers toute la France à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires et FSU. En effet, malgré l'annonce du retrait provisoire de l'âge pivot à 64 ans ce samedi 11 janvier, les syndicats sont encore nombreux à exiger le retrait de la réforme dans son intégralité.