Chômage : 8,1% de demandeurs d'emploi en France en 2019

publié le 13/02/2020 à 07:34

Le taux de chômage s'établit à 8,1% de la population active en 2019, le plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. C'est un excellent résultat étant donné qu'on était sur une attente autour de 8,5%. On pouvait s'en douter puisque à la fin de l'année dernière, on avait connu une baisse importante de 3,3% sur un an.

La France (hors Mayotte) compte 2,424 millions de chômeurs, soit 85.000 de moins sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en recul de 0,7 point. Fin 2019, 3,308 millions de personnes étaient au chômage, contre 3,416 millions fin 2018, une baisse inédite.

Les taux d'emploi des personnes en situation de handicap est toujours lui extrêmement faible. Le taux de chômage est de 18% chez ces personnes, soit plus du double du reste de la population.