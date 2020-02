publié le 10/02/2020 à 11:11

En 5 ans, Jean-Louis s'est vu dérober 7.000 litres de carburant. Quatre vols rien que depuis le début de l'année. Alors ce 31 janvier, lorsqu'il découvre trois hommes en train de se servir sur son exploitation, il perd ses nerfs. Tout se passe très vite.

Lorsque Jean-Louis entend son alarme sonner, il prévient les gendarmes, se rend sur sa ferme avec son frère, ils sont tous les deux armés d'un fusil et une fois sur place, trois hommes sont en train de siphonner un réservoir dans le hangar. Deux coups sont d'abord tirés en l'air pour les faire fuir mais l'un des voleurs fonce sur eux. Pris de panique, l'agriculteur tire une nouvelle fois, le touche au ventre.

Les gendarmes arrivent et le placent en garde à vue. Maître Gérard Chemla prend sa défense : "On n'est pas dans de l'auto-défense, ce sont quatre vols sur les trente derniers jours. Le dernier, c'était la nuit précédente. Il a eu une sensation de harcèlement. Lui se dit : 'Cette fois, je veux que les policiers les attrapent et je vais donc les empêcher de partir'".

Cet agriculteur est pourtant mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et placé en détention provisoire depuis plus d'une semaine. Officieusement, c'est par peur de représailles de la part de gens du voyage, une situation qu'il vit comme une injustice.

"De toute façon, je n'ai jamais reçu autant de manifestations de ses soutiens, de ses voisins, de ses confrères qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer" explique son avocat. Des soutiens aujourd'hui pendus aux lèvres de la cour d'appel de Reims qui doit décider jeudi matin si cet agriculteur peut enfin sortir de prison.