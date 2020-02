publié le 13/02/2020 à 13:31

C'est un chef d'oeuvre naturel en péril. La Mer de Glace recule de 8 à 10 mètres par an, environ 2 kilomètres depuis 1850. C'est ce symbole spectaculaire de l'impact du réchauffement climatique en France, qu'à choisi Emmanuel Macron, en visite près de Chamonix, pour amorcer le virage écologique de son quinquennat.

En tenue de ski bleu blanc rouge très vintage, le président de la République a écouté le terrible inventaire climatique et constaté le recul du glacier qui a perdu 120 mètres d'épaisseur en un siècle. Cette année c'est exceptionnel, il n'y a pas de neige sur la Mer de Glace, une première depuis plus de 10 ans, même si le glaciologue Luc Moreau a expliqué à Emmanuel Macron que tout n'était pas perdu.

"L'homme a réussi à modifier l’atmosphère d'une planète, c'est incroyable. Donc on a la preuve qu'on peut modifier quelque chose donc réparons", explique-t-il. Les experts présents ont expliqué au Président que dans 4 ou 5 ans, le glacier pourrait avoir définitivement disparu. Emmanuel Macron est censé proposer ce jeudi, un plan concret et efficace pour empêcher ce scénario catastrophe.

Agriculture - Environ 600 agriculteurs ont manifesté jeudi matin à Reims (Marne) leur soutien à une demande de remise en liberté d'un agriculteur poursuivi pour tentative de meurtre sur un voleur de carburant présumé. Victime d'une quarantaine de vols rien qu'en 2019, l'agriculteur de 46 ans avait tiré au fusil à plomb dans la nuit du 31 janvier au 1er février sur un groupe de voleurs présumés de gasoil.



Chômage - Le taux de chômage a nettement baissé, de 0,4 point, au quatrième trimestre 2019 pour s'établir à 8,1% de la population active et atteindre son plus bas niveau depuis fin 2008, selon les chiffres publiés par l'Insee ce jeudi 13 février. Invitée sur RTL, Muriel Pénicaud estime que ces chiffres sont "la preuve que l'ambition d'atteindre 7% de taux de chômage en 2022 n'est pas gagnée d'avance mais elle est franchement atteignable.



Coronavirus - La Chine a annoncé jeudi plus de 15.000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Un bond record dû à une nouvelle définition plus large des cas d'infection, dépeignant une épidémie plus grave que rapporté jusqu'à présent.