publié le 13/02/2020 à 07:50

Le taux de chômage a nettement baissé, de 0,4 point, au quatrième trimestre 2019 pour s'établir à 8,1% de la population active et atteindre son plus bas niveau depuis fin 2008, selon les chiffres publiés par l'Insee ce jeudi 13 février.



La France (hors Mayotte) compte 2,424 millions de chômeurs, soit 85.000 de moins sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en recul de 0,7 point. L'Insee a aussi révisé son chiffre du 3e trimestre de 8,6 à 8,5%.

Invitée à l'antenne de RTL, Muriel Pénicaud estime que ces chiffres sont "la preuve que l'ambition d'atteindre 7% de taux de chômage en 2022 n'est pas gagnée d'avance mais elle est franchement atteignable. On voit une dynamique partout sur le territoire". La ministre du Travail souligne que 24 départements de l'hexagone sont à 7% ou en dessous de ce pourcentage en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emploi.

Des résultats "très encourageants", ajoute-t-elle. Comment expliquer cette forte baisse ? Muriel Pénicaud met en avant les résultats sur la formation et l'apprentissage. Concernant l'application "Mon compte formation", créée il y a moins de trois mois, la ministre du Travail annonce que 5 millions de visiteurs uniques s'y sont connectés. "On démocratise l'accès à la formation. Cela débouche sur plus de sécurité d'emploi et une meilleure évolution de la carrière", conclut-elle.