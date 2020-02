Une marche en soutien à l'agriculteur emprisonné après avoir tiré sur un voleur

publié le 13/02/2020 à 14:52

Une "marche de soutien du monde rural" a eu lieu le jeudi 13 février en attente du verdict de la cour d'appel de Reims sur le cas de Jean-Louis Leroux, agriculteur incarcéré depuis plus de dix jours pour avoir tiré sur un voleur présent sur son exploitation.

Pour Hervé Lapie, président de la FDSEA de la Marne, le cas de Jean-Louis Leroux est loin d'être anecdotique. Il représente ce que les populations vivent "dans les territoires ruraux, en termes d'insécurité et qui est devenu un véritable sujet".

Hervé Lapie appelle à une "prise de conscience des pouvoir publics, de nos parlementaires pour re-sécuriser et remettre des moyens de proximité envers ces territoires ruraux parce que je pense que Jean-Louis incarne seul ce qui se passe dans nos territoires et ce n'est pas à lui de payer seul l'insécurité qui règne".

Et la mobilisation dans les rues de Reims était plutôt conséquente puisque Hervé Lapie évoque "un petit millier dans les rues pour soutenir Jean-Louis".

Le problème de vols concerne tout le monde rural

Si ce cas suscite autant de passion, c'est qu'il est symptomatique d'un problème que doit affronter l'ensemble du monde rural : "Nous sommes tous confrontés à de plus en plus de vols. Tous les agriculteurs, tous les vignerons, tous les artisans, tous les commerçants sont confrontés à des vols. Vols de carburant, de poules, de lapins, de cochons, de GPS, de tracteurs…"

Un phénomène qui s'explique par un désengagement sur les territoires ruraux pour Hervé Lapie : "Il y a une vingtaine d'années, des choix politiques ont été faits, on a abandonné beaucoup de gendarmeries dans nos territoires ruraux. On en a de moins en moins. Je pense que la responsabilité ne vient pas des gendarmes parce qu'on fait un gros travail avec nos gendarmes mais malheureusement, ils ne sont plus assez nombreux."

"Tout le monde porte plainte. Il y a avait des artisans dans la marche ce matin qui ont déposé plus de 70 plaintes en 2019 pour des vols. Et tout ça reste impuni. L'idée, c'est de le mettre en lumière."

"Ce qu'on vit aujourd'hui derrière ce terme agribashing, c'est un problème général d'insécurité, aujourd'hui on a 2% d'extrémistes en France qui sont des voleurs, ils ne représentant que 2% mais ils veulent faire la loi. L’État doit assumer ses fonctions régaliennes que sont l'enseignement, la formation et la sécurité des biens et des personnes donc il est peut-être temps de se remettre autour de la table pour discuter de tous ces sujets de manière pragmatique".