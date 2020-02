publié le 01/02/2020 à 18:57

L'affaire du petit Louis 4 ans, avait beaucoup fait parler à la fin de l'année 2019 et ému l'opinion publique. Après le divorce de ses parents, une mère française et un père japonais, ce petit garçon avait dû retourner au Japon car, aux yeux de la loi nippone, il avait été enlevé par sa mère.

Ce samedi 1er février, un mois après son départ, les habitants du village de la Salles-d'Aude, dans le département de l'Aude, se sont mobilisés et ont désormais l'intention de poursuivre leur rassemblement chaque mois pour envoyer un signal à l'enfant. Dans le stade municipal, il se sont tous réunis pour former les cinq lettres de son prénom.

Emma, 7 ans et habitante de la commune, en explique les raisons : "On a écrit Louis sur la pelouse pour qu'il revienne parce que sa maman ne peut plus le voir et c'est triste". Cette mobilisation n'a pas manqué de réconforter Marine, la mère de Louis : "Je suis contente, voir tous ses enfants, cela fait plaisir. Il y en a beaucoup qui étaient amis avec Louis". Elle espère que la procédure de divorce, actuellement en cours, obligera le père de Louis à faire revenir son fils en France.

À écouter également dans ce journal

Société - 3.239 personnes sont mortes en 2019 sur les routes de France. Un "chiffre historiquement bas", selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, avec une baisse de 0,3% par rapport à 2018, soit neuf décès de moins.

International - Marine Le Pen a jugé le Brexit en le qualifiant d'"échec terrifiant pour l'Union européenne", ce samedi 1er janvier. La présidente du Rassemblement National a également salué le "retour à la liberté" du Royaume-Uni.

Culture - L'écrivaine Mary Higgins Clark est décédée ce vendredi 31 janvier à l'âge de 92 ans. La "reine du suspense", auteure de plus d'une trentaine de romans policiers, était l'écrivaine la mieux payée de son époque.