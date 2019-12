publié le 26/12/2019 à 18:51

Une scène déchirante. Louis, petit garçon de 4 ans, vient de partir au Japon dans les bras de son père, laissant sa famille maternelle désemparée. Louis a été récupéré en début d'après-midi par son père japonais au domicile de sa maman à Salles-d'Aude, un couple qui se déchire depuis des années et qui n'a pas réussi à trouver un accord de garde pour son enfant.

Quand le père de Louis, accompagné de trois gendarmes, entre dans la maison, le petit garçon est en train de jouer. Lorsqu'il a aperçu son papa, il a rapidement compris ce qu'il craignait depuis quelque temps.

Passé quelques secondes de doute, Louis, quatre ans et demi, a fondu en larmes et s'est réfugié dans les bras de sa maman. "Moi je voudrais que la justice française et les juges qui ont décidé que cet enfant ne serait pas traumatisé, en prennent vraiment conscience. C'est vraiment d'une cruauté, c'est impossible", déplore Viviane, la grand-mère de l'enfant.

Après de longues minutes, grâce aux efforts de sa maman et de sa mamie, Louis a rejoint son père et quitté la maison sans dire un mot. "J’espère qu'on verra Louis sur Skype. On lui a mis tous ses doudous, sa tétine qu'il voulait pour dormir. J’espère qu'il arrivera à dormir, à manger et à continuer à vivre", poursuit-elle. Sauf un probable retournement de situation, Louis va désormais vivre au Japon au moins jusqu'à sa majorité.