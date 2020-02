publié le 01/02/2020 à 07:35

L'écrivaine américaine à succès Mary Higgins Clark est décédée le 31 janvier à l'âge de 92 ans en Floride. Auteure de nombreux best-sellers, ses thrillers étaient lus sur toute la planète: 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Révélée à 46 ans par son livre La maison du gué, Mary Higgins Clark a été l'écrivaine la mieux payée de son époque.

Malgré son immense fortune, elle continuait de mettre toute sa passion dans l'écriture de ses romans policiers et à suspense. "J'écris mes histoires du mieux que je peux. Ça ne peut pas marcher à long terme pour ceux qui n'écrivent que pour l'argent", déclarait-elle dans une interview.

Les Français ont toujours été férus de l'œuvre de Mary Higgins Clark. Elle y a écoulé plus de 20 millions de livres, soit le deuxième pays où elle a eu le plus de succès, derrière les États-Unis.

