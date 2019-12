publié le 26/12/2019 à 15:39

La matinée a été très douloureuse à Salles-d’Aude (Aude). Le petit Louis, 4 ans, devait être récupéré ce matin, jeudi 26 décembre, par son père japonais, mais sa mère ne veut pas d’un départ de l’enfant à l’amiable. Elle vient de réclamer à la justice une lettre d’exécution forcée.

Sur le pas de la porte, un échange assez musclé a eu lieu entre Maître Brigitte Basile Jauvin, l’avocate du père, et Marine Verhoeven, la maman de Louis : "Je vous demande Madame de me remettre Louis et de le remettre à son papa comme vous vous y étiez engagé Madame", déclare l’avocate. La mère lui répond : "Non je ne me suis pas engagée (…). Je n’ai de cesse de demander l’exécution forcée (…)."

Le ton monte entre les deux femmes, la mère ajoute : "J'attends l'ordre du procureur. Ce n’est pas un colis, c’est un enfant de 4 ans." "On est dans le cadre d'un déplacement illégal. Je n'ai pas envie que Louis voit les gendarmes", répond l'avocate.

Le père et son avocate déclarent que la mère pourra rendre visite à son fils au Japon, ce qu’elle dément, disant ne pas avoir de visa. Après plus de deux ans de procédure judiciaire, Louis, 4 ans, doit aller vivre au Japon avec son père. Pour la grand-mère maternelle de Louis, interrogée par RTL, "c’est inhumain pour cet enfant."