Comment se former aux premiers secours ?

publié le 14/06/2021 à 14:08

Le malaise cardiaque du footballeur danois Christian Eriksen pendant le match Danemark-Finlande samedi 12 juin a choqué de nombreux téléspectateurs. Il a aussi montré l'importance de savoir réagir vite face à de telles urgences, et à pratiquer le massage cardiaque.

Pour se former aux premiers secours, l'école joue un rôle important. Le 24 juillet 2016, une instruction conjointe du ministère chargé de l’Éducation nationale et du ministère de l’Intérieur a généralisé l'apprentissage des gestes essentiels, dès le plus jeune âge. "La formation aux premiers secours est obligatoire", précise le ministère de l'Éducation nationale. Les jeunes peuvent aussi suivre un module de formation aux premiers secours lors de la journée défense et citoyenneté.

Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation aux premiers secours à l'école, il existe d'autres solutions. La Croix Rouge, les pompiers ou encore la protection civile organisent régulièrement des formations. Pour passer le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), il faut compter 7 heures. Aucun pré-requis n'est nécessaire, et on peut commencer à 10 ans. Pour ceux qui ont déjà le diplôme, mais dont la formation date un peu, il existe aussi des dispositifs de formation continue qui sont plus courts, pour se remémorer les gestes qui sauvent.

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre entreprise pour recevoir une formation aux premiers secours. Sur certains chantiers ou dans les ateliers où les risques sont importants, les entreprises sont obligées d'avoir un Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Ailleurs, il est recommandé d'en avoir au moins un. Là, la formation est plus longue : 14 heures. Elle demande aussi un recyclage régulier.