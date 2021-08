Plus de 700 noyades accidentelles ont été enregistrés en France depuis le mois de juin. Parmi elles, celle qui s'est déroulée en Haute-Garonne, dans les eaux du lac de Barbazan, où la baignade est pourtant interdite depuis des années. Jeudi 19 août après-midi, un garçon de 15 ans qui participait à une colonie de vacances y a trouvé la mort. Un drame qui aurait pu être évité.

En effet, des panneaux se trouvent sur tous les chemins qui mènent au lac indiquant que la baignade est interdite. Cinq animateurs encadraient 11 adolescents dans le cadre d'une colonie de vacances de la mairie de Toulouse. La maire de Barbazan maîtrise sa colère : "Un bivouac était prévu sur le bord du lac. La commune n'était pas du tout informée de la présence des jeunes, en sachant que la mairie a pris un arrêté pour interdire la baignade donc les panneaux sont affichés, indique l'élue. Je comprends aussi les enfants de 15 ans, il fait beau, on arrive, on voit un lac, de l'eau, on a envie d'y aller. Il y avait des encadrants qui auraient du peut-être se rapprocher au moins de la mairie".

Les enfants et les animateurs ont été longuement entendus par les gendarmes. La jeune victime disait qu'elle avait froid et qu'elle ne voulait pas sauter à l'eau. Le procureur de la République attend les premiers résultats de l'autopsie dans le courant de la soirée.

