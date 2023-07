Parmi les nombreux pillages de commerces encore constatés dans la nuit de samedi à dimanche, une opération de groupe a été menée à Marseille contre une concession automobile Volkswagen. Les pillards sont repartis avec 45 voitures, neuves principalement, sans plaque d'immatriculation.



Les voitures ont été dérobées à la chaîne entre minuit et 1h du matin par un groupe de plusieurs de dizaines d'assaillants, bien organisés. Les voleurs ont fait sauter le portail principal à la voiture bélier. "Je me mets à la fenêtre, je vois plein de gamins, ils avaient déjà enlevé une vitre, ils étaient dedans", a témoigné Augusta, une voisine.

"Au bout d'un certain temps, ils se sont attaqués au portail", a-t-elle ajouté. De leur côté, les policiers, qui étaient surtout concentrés sur La Canebière et vers le Vieux Port, et non pas dans les quartiers Nord, sont arrivés vers 2h du matin. Toutefois, un hélicoptère est resté de longues minutes en stationnaire au-dessus de la concession.

Interrogé dimanche 2 juillet, le gérant de la concession a réussi à contacter son assureur. Celui-ci aurait fait une "crise cardiaque", en apprenant ce qui s'était passé.

