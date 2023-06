Violences après la mort de Nahel : des policiers passés à tabac à Marseille

La nuit de jeudi 29 au vendredi 30 juin a une nouvelle fois été marquée par un déchaînement de violence aux quatre coins de la France après la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre. Sur le terrain, 40.000 agents étaient mobilisés et à la clef 667 interpellations.

La ville de Marseille a aussi été touchée par ces heurts. Dans le 1ᵉʳ arrondissement de Marseille, deux policiers hors service ont été reconnus par des émeutiers et se sont fait rouer de coups. L'un a une plaie à l'arrière du crâne, l'autre a pris un coup de couteau au niveau du bras.

Il a été frappé à l'œil, à la mâchoire et pourrait avoir des côtes brisées. Tous deux ont été hospitalisés. À Rouen, un policier a été brulé au second degré par un tir de mortier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille et confiée à la police judiciaire.

