"Il y a une ségrégation par rapport à nos origines ", dénonce Kaouther Ben Mohamed, présidente de "Marseille en colère"

Jets de projectiles contre des véhicules de police, tirs de lacrymogènes, groupes de jeunes le visage masqué et quelques trottinettes brûlées: la tension était palpable ce vendredi soir dans le centre-ville de Marseille.

Dans une allocution vendredi 30 juin,Emmanuel Macron a appelé "tous les parents à la responsabilité" pour "garder les jeunes à leurs domiciles" et ainsi prévenir les émeutes. "On met toujours le focus sur les parents et sur les familles monoparentales. Il n'y a pas tous les enfants qui échappent à l'autorité parentale", réagit sur RTL Kaouther Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère.

Elle dénonce des endroits "dénués de tout service public. Je plains les professeurs. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire de l'instruction et de l'éducation. Ils n'ont pas les moyens avec des classes surchargées et des enfants victimes de violences économiques et sociales."

En France, "il y a une ségrégation par rapport à nos origines et ça, on ne peut pas le nier. Pour régler une situation, il faut faire un bon état des lieux. S'il est partiel ou faux, on ne pourra pas trouver la bonne solution", poursuit-elle.

Elle évoque aussi une "ségrégation territoriale". "Si vous venez de Seine-Saint-Denis ou de Neuilly, on ne va pas vous accueillir pareil. Ces jeunes n'ont plus accès à une éducation normale. Il y a de nombreuses difficultés à accéder à un métier pérenne. Ils sont aujourd'hui tous livreurs, ne peuvent pas travailler sur le long terme. Il faut faire des faux pour avoir un appartement."

"Il n'y a plus aucune perspective offerte à ces enfants qui sont dans des ghettos à ciel ouvert." Et de conclure : "Il faut prendre le temps d'écouter et d'accompagner ces jeunes."