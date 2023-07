Émeutes : Bruno Le Maire demande aux assureurs d'indemniser rapidement

Les émeutes engendrent d'innombrables conséquences économiques. Depuis mardi 27 juin, une dizaine de centres commerciaux ont en effet été attaqués, 250 bureaux de tabac et 200 enseignes de la grande distribution dévalisés, sans compter tous les commerces indépendants pillés.

Bruno Le Maire promet d'agir vite. Samedi 1ᵉʳ juillet, le ministre de l'Économie a reçu à Bercy les représentants des commerçants, les assureurs et les banques. ll a invité les victimes des dégradations et autres pillages à déclarer rapidement les sinistres à leur assurance. "Un appel suffit, ou un mail, ou un SMS".

"Nous avons demandé aux assureurs de faire preuve de la plus grande simplicité dans le traitement des procédures" et de "réduire au maximum les franchises", a déclaré Bruno Le Maire devant des journalistes. Pour le ministre, "les indemnisations doivent arriver le plus vite possible", "dans des délais qui doivent se chiffrer en jours et pas en semaines".

"Accélérer l'indemnisation est particulièrement crucial"

L'organisation professionnelle France Assureurs a assuré à l'AFP que ses membres étaient "tous mobilisés" pour répondre aux victimes des émeutes. "Accélérer l'indemnisation est particulièrement crucial pour permettre aux professionnels dont l'outil de travail a été dégradé, voire détruit, de redémarrer rapidement leur activité", a-t-elle relevé. Pas un mot, en revanche, sur les franchises pour l'instant.

La situation sera scrutée avec attention par les professionnels. Thierry Marx, le président de l'Umih, l'union des métiers de l'hôtellerie-restauration, a appelé les assureurs à "jouer le jeu", dimanche matin sur RTL. "Les établissements pillés et embrasés vont mettre des mois voire des années à se reconstruire. Il y a des gens touchés dans leur chair et dans leur projet de vie", a estimé le célèbre chef.







